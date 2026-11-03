Thượng tướng Phạm Hoài Nam: Xây dựng GAET trở thành cơ sở quốc phòng nòng cốt về thương mại quân sự

Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty GAET đã chủ động triển khai nhiều hợp đồng kinh tế giá trị cao, giữ vững thị phần vật liệu nổ công nghiệp truyền thống; đồng thời, mở rộng thị trường mới và tham gia tích cực vào các dự án phát triển kinh tế trọng điểm quốc gia. Nhờ đó, doanh thu toàn Tổng công ty tăng 60,8%, lợi nhuận tăng hơn 102% so với cùng kỳ năm 2025; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 24 triệu đồng/người/tháng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty GAET.

Không chỉ khẳng định hiệu quả kinh doanh, Tổng công ty GAET còn là đơn vị thương mại nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Đến nay, đơn vị đã xác lập mạng lưới quan hệ với hơn 500 đối tác đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ; nhiều dự án, hợp đồng có hàm lượng công nghệ cao, quy mô lớn như chuyển giao dây chuyền công nghệ cho các nhà máy công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân, đáp ứng tốt yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và tự chủ chiến lược về công nghiệp quốc phòng.

Đặc biệt, là thành viên trong Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Tổng công ty đã tích cực tổ chức các hội nghị xúc tiến, kết nối đối tác và kêu gọi đầu tư, góp phần tiết kiệm chi phí cho ngân sách Nhà nước.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Biểu dương những thành tích của Tổng công ty GAET đạt được từ đầu năm đến nay, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bình quân từ 20% trở lên.

Đại tá Phan Chiến Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty GAET trình bày báo cáo trung tâm.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Tổng công ty cần chủ động nghiên cứu các ngành nghề mới phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển; tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Mặt khác, phải chú trọng phát triển thương hiệu cả trong và ngoài nước; đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, mở rộng đối tác, nguồn hàng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và đưa các sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất vươn xa trên thị trường quốc tế, qua đó trở thành cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt về lĩnh vực thương mại quân sự và hợp tác quốc tế về quốc phòng.