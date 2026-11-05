Thượng tướng Phạm Hoài Nam họp xét duyệt chức danh trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Cùng dự có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Sau cuộc họp Hội đồng đợt 1 năm 2026, Tổng cục CNQP - Cơ quan thường trực của Hội đồng đã gửi công văn hướng dẫn đăng ký xét duyệt các chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực CNQP cho tất cả các cơ quan đầu mối toàn quân.

Đồng thời, xây dựng và trình ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định danh mục các ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực CNQP; tích cực xây dựng phần mềm trực tuyến để số hóa hồ sơ của các ứng viên đăng ký chức danh.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tính khách quan, minh bạch và hiệu quả công tác xét duyệt chức danh; xây dựng đội ngũ trí thức tinh hoa có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn xuất sắc.

Trung tướng Lê Văn Hướng phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nêu rõ, công tác xét duyệt, công nhận, hủy công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, gia hạn chức danh các cấp phải được thực hiện theo tinh thần “công khai, công tâm, đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, tiệm cận chuẩn quốc tế”.

Các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Thời gian tới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Hội đồng tiếp tục thông báo đăng ký xét duyệt rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiếp nhận hồ sơ ứng viên; thẩm định hồ sơ; báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định công nhận chức danh hằng năm theo đúng thời gian quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý Công nghệ (Tổng cục CNQP), Cơ quan thư ký của Hội đồng trình bày báo cáo trung tâm tại phiên họp.

Mặt khác, chú trọng triển khai chuyển đổi số trong quản lý chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư. Trong đó, cần chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan cũng như phần mềm quản lý và đăng ký hồ sơ; thực hiện hậu kiểm định kỳ, đột xuất đối với các cá nhân được công nhận chức danh và tổ chức quản lý cá nhân có chức danh; đào tạo tổng công trình sư cho các lĩnh vực vũ khí, xe, tàu quân sự, ra-đa, tên lửa, máy bay...

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Hội đồng đã thẩm định và tiến hành bỏ phiếu thông qua các hồ sơ đăng ký chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực CNQP năm 2026.