Thượng tướng Phạm Hoài Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tổng công ty Sông Thu

Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu…

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tổng công ty Sông Thu là doanh nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thủy hàng đầu tại Việt Nam. Nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 trước đây và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiện nay, các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, sửa chữa, đóng mới thành công nhiều loại tàu quân sự, tàu dân sự tiên tiến, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống của ngành Quân giới Việt Nam, Tổng công ty Sông Thu đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật tàu thuyền cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tổng công ty Sông Thu là đơn vị đầu tiên trong nước tự thiết kế, chế tạo đốc nổi sức nâng 1.500 tấn, sau nâng cấp lên 2.000 tấn; đột phá đầu tư công nghệ sàn nâng Syncrolift và hợp tác với Tập đoàn Damen - Hà Lan làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại; tham gia đóng tàu kinh tế cho các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu sang châu Âu, Nam Mỹ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Liên bang Nga, Australia, Pháp, New Zealand..., khẳng định năng lực làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại của Việt Nam.

Đại tá Đinh Trường Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu trình bày diễn văn kỷ niệm.

Những năm gần đây, quán triệt các chủ trương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng công ty có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, năng lực công nghệ và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; sửa chữa, đóng mới thành công nhiều loại tàu hiện đại, phù hợp với yêu cầu tác chiến của Quân đội và phát triển kinh tế biển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Tổng công ty Sông Thu.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tổng công ty Sông Thu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của Tổng công ty Sông Thu đã đạt được trong 50 năm qua.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chúc mừng Tổng công ty Sông Thu.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng công ty Sông Thu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, xây dựng, triển khai hiệu quả các chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với xu thế và thực tiễn.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và các đại biểu chụp ảnh chung.

Tập trung xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức theo kết luận của Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba (nhiệm kỳ 2025-2030), bảo đảm tinh, gọn, hiệu năng, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp theo hướng “chuyên nghiệp, hiện đại”. Coi trọng thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng với nhiệm vụ.

Tổng công ty Sông Thu cần thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”; chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực, sửa chữa, đóng tàu quân sự, tàu dân sự hiện đại, trọng tâm là dự án đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng; đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn công nghệ, đối tác trong và ngoài nước; mở rộng thị trường, xuất khẩu sản phẩm, thúc đẩy hội nhập sâu vào chuỗi công nghiệp quốc phòng toàn cầu; thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, giữ vững uy tín, thương hiệu, tạo niềm tin bền vững với khách hàng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Sông Thu tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Tổng công ty theo mô hình sản xuất thông minh, hiệu quả, an toàn; coi trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến vào quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại; tự động hóa các dây chuyền sản xuất, kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ và công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm tốt đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động.