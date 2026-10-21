Thượng tướng Phạm Hoài Nam: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu sản xuất, thử nghiệm hàng không Viettel

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, Tập đoàn Viettel tích cực, chủ động triển khai dự án, bao gồm xây dựng hạ tầng khu thử nghiệm phương tiện bay quân sự và lưỡng dụng, phục vụ phát triển hàng không quân sự và các phương tiện bay trong không gian kinh tế tầm thấp.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trên cơ sở báo cáo trung tâm của Tập đoàn Viettel và ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực hàng không, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại và phục vụ dân sinh.

Các đại biểu đóng góp ý kiến.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tập đoàn Viettel và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đẩy nhanh tiến độ xây dựng; trong quá trình tổ chức thi công phải khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, cần quan tâm tính đồng bộ giữa hạ tầng xây dựng với hệ thống trang thiết bị công nghệ, đáp ứng yêu cầu đặc thù của hoạt động sản xuất, thử nghiệm hàng không.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng Khu sản xuất, thử nghiệm hàng không Viettel.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; chủ động chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, nhân lực, trang thiết bị và quy trình vận hành, bảo đảm công trình sau khi hoàn thành phát huy hiệu quả thiết thực.