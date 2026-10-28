Thượng tướng Phạm Hoài Nam: Chủ động nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại vũ khí mới

Những năm qua, Nhà máy Z173 và Nhà máy X28 luôn tích cực, chủ động triển khai nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phục vụ tốt công tác bảo đảm kỹ thuật; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm được Bộ Quốc phòng giao. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tại Nhà máy Z173.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói chung và Nhà máy Z173 nói riêng trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại pháo tàu cũng như bảo đảm nguồn vật tư, mở rộng hợp tác. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, nghiệm thu từng cụm chi tiết nhằm bảo đảm tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh về kỹ thuật và công nghệ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tại Nhà máy X28.

Đối với Nhà máy X28, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận nỗ lực và kết quả trong thực hiện các đề tài nghiên cứu, làm chủ công nghệ sửa chữa, thiết kế các loại vũ khí dưới nước và đồng bộ hệ thống dây chuyền trang thiết bị đi kèm.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu kết luận tại buổi làm vệc với Nhà máy X28.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Hải quân và Nhà máy X28 tiếp tục đẩy mạnh tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao, nhất là vũ khí dưới nước, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.