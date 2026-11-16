Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền: Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự thông minh, hiện đại

Học viện Kỹ thuật Quân sự đang triển khai đào tạo 160 chương trình đào tạo, 60 ngành đào tạo thuộc 9/10 lĩnh vực công nghệ chiến lược; 32 chuyên ngành thuộc 19 ngành trình độ thạc sĩ; 24 chuyên ngành thuộc 16 ngành trình độ tiến sĩ, cùng với các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu chúc mừng Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Bên cạnh đó, Học viện cũng chủ động tham gia vào các chương trình, đề án lớn của Chính phủ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và khẳng định được uy tín, vị thế của Nhà trường. Học viên, sinh viên của Học viện tiếp tục khẳng định được năng lực trong các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật toàn quân, toàn quốc năm học 2025-2026.

Trung tướng, GS, TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự báo cáo tóm tắt thành tích của Học viện trong thời gian qua.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Thiếu tướng, GS, TS Trần Xuân Nam, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, các thầy giáo, cô giáo của Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa truyền thụ tri thức, vừa nghiên cứu, sáng tạo và phát triển công nghệ, đào tạo những thế hệ kỹ sư, cán bộ khoa học kỹ thuật trực tiếp phục vụ trong Quân đội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chúc mừng Học viện Kỹ thuật Quân sự nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đề nghị đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện tiếp tục phát huy tiềm năng trí tuệ, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để những thành quả khoa học ngày càng đóng góp thiết thực hơn cho nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền cùng Ban giám hiệu và cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của Học viện theo mô hình đổi mới sáng tạo; chú trọng xây dựng Học viện theo mô hình nhà trường thông minh, hiện đại. Quan tâm kiện toàn, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu; đẩy mạnh công bố khoa học, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đăng ký sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong chỉ huy điều hành, quản lý đào tạo và các mặt công tác của Học viện.