Tại buổi làm việc, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng Hệ thống quản lý giáo dục-đào tạo. Đây là nền tảng thông tin tập trung, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình đào tạo, từ tuyển sinh, nhập học đến khi tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ. Hệ thống gồm 12 phân hệ nghiệp vụ có mối liên hệ chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo đa bậc học, đa đối tượng, với quy mô hơn 40 chuyên ngành đào tạo của Học viện. Kết quả triển khai bước đầu cho thấy hệ thống giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đồng bộ hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành và có khả năng nhân rộng tại các trường trong Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO), Bộ Quốc phòng đã báo cáo giải pháp tổng thể xây dựng nhà trường Quân đội thông minh, đáp ứng Bộ tiêu chí ban hành theo Quyết định số 1960/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng. Giải pháp tích hợp 4 hợp phần chính, gồm: Hạ tầng kỹ thuật và mô phỏng huấn luyện; nền tảng quản trị và điều hành thông minh; nền tảng đào tạo trực tuyến và quản trị kỹ năng thông minh; nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Trọng tâm là xây dựng nguồn dữ liệu chuẩn dùng chung, kế thừa tối đa hạ tầng, phần mềm hiện có, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, an toàn thông tin và chủ quyền dữ liệu. Công ty đề xuất triển khai thí điểm tại một trường trong 120 ngày để làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện mô hình và nhân rộng.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, xây dựng hệ thống quản lý giáo dục-đào tạo toàn quân là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới căn bản phương thức quản trị nhà trường Quân đội.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tích cực nghiên cứu, đánh giá toàn diện các giải pháp, thống nhất kiến trúc tổng thể, chuẩn dữ liệu và quy trình nghiệp vụ; bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, kế thừa, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, chủ động lựa chọn đơn vị triển khai thí điểm, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin, tạo nền tảng vững chắc xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.