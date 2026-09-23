Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quân khu 5

Tham gia đoàn công tác có các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban chỉ đạo Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh, Ban chỉ đạo Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) và Chiến dịch 500 ngày đêm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành lập 519 tổ, với 1.603 người để nghiên cứu tài liệu, lịch sử các trận đánh của đơn vị, tiếp nhận, cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Tổ chức khảo sát, xác minh gần 1.300 nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp; phối hợp, chỉ đạo 3 cuộc hội thảo cấp tỉnh, 70 cuộc hội thảo, hội nghị cấp xã.

Thực hiện đúng quy trình công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; hồ sơ, di vật, HCLS được quản lý, bảo quản chặt chẽ, chu đáo. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 251 HCLS, trong đó có 20 HCLS tại Campuchia, đạt 16,69% chỉ tiêu được giao.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Bộ tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra, thăm, tặng quà động viên các lực lượng trực tiếp lấy mẫu HCLS tại các nghĩa trang liệt sĩ, với số tiền gần 500 triệu đồng.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu: 57.118 mộ, vượt tiến độ thời gian Ban chỉ đạo quốc gia quy định; trong đó, 33.333 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (58,36%), 23.785 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu (41,64%); đã bàn giao 17.454 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y (Bộ Y tế).

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo Quân khu 5, các tỉnh, thành phố trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo quốc gia; tập trung cao độ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS; tiến hành đồng thời việc tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính HCLS khi có điều kiện. Kiên trì triển khai thực hiện các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn Quân khu theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó; khó làm sau”.

Chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập HCLS ở địa bàn trong nước, trọng tâm là tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, những khu vực đã được Cục Chính sách - Xã hội, Văn phòng Ban chỉ đạo cung cấp thông tin, khẩn trương thu thập thêm thông tin từ nhân chứng lịch sử, các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức hội thảo, xác minh, kết luận thông tin, khi có đủ cơ sở khoa học, thực tiễn thì nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS theo quy định. Đổi mới phương pháp từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở; tổ chức lực lượng phù hợp với thông tin tìm kiếm, không dàn trải, phương châm “Đội quy tập làm nòng cốt, địa phương làm chỗ dựa”.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tượng trưng máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tặng Quân khu 5 và Bộ CHQS TP Huế.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu tại Chương trình tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang bị máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã dự Chương trình tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang bị máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã bàn giao 4 máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS cho Quân khu 5 và 1 máy cho Bộ CHQS TP Huế.