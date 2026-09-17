Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An

Về phía Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân khu 4; Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An; các thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, quy định về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Quân khu; kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực và các tổ chức, lực lượng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An được Ban Chỉ đạo Quốc gia lựa chọn là địa điểm tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” trong toàn quốc; đồng thời, tổ chức làm trước, rút kinh nghiệm cho toàn quốc về công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã cơ bản bám sát tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm”; tổ chức lấy mẫu đạt hơn 94% chỉ tiêu, kế hoạch. Trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu, vượt tiến độ 4 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Đến ngày 17-9, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập 310 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 158 hài cốt liệt sĩ trong nước và 152 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Đồng thời, tiếp nhận, bổ sung và kết luận thông tin về 17 điểm mộ tập thể với 1.883 mộ liệt sĩ trong nước và 347 thông tin mộ liệt sĩ tại Lào; rà soát gần 31.000 thông tin kết luận địa bàn đợt 1 để tổ chức tìm kiếm, cất bốc.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 4, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung.

Theo đó, đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia; kiên trì xác định, triển khai thực hiện các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm “ dễ, rõ làm trước; khó làm sau; làm đến đâu chắc đến đó”.

Chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước, trọng tâm là tỉnh Quảng Trị, TP Huế và những khu vực đã được Văn phòng Ban Chỉ đạo cung cấp thông tin; khẩn trương thu thập thêm thông tin từ nhân chứng lịch sử, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tổ chức hội thảo, xác minh, kết luận thông tin; khi có cơ sở xác thực, kết luận, nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định. Đổi mới phương pháp từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở; tổ chức lực lượng phù hợp với thông tin tìm kiếm, không dàn trải, theo phương châm “Đội quy tập làm nòng cốt, địa phương làm chỗ dựa”; tiến hành song song nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, tiếp tục chỉ đạo các tổ, đội lấy mẫu chuyên trách khắc phục khó khăn để hoàn thành 6% còn lại, bảo đảm chất lượng lấy mẫu.