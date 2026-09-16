Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra công tác 1389 tại Hà Tĩnh

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Bùi Hoàng Anh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng; đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh.

Trong hai ngày làm việc, các thành viên đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo nội dung được phân công, bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm. Đoàn kiểm tra đã làm việc với các cơ quan chức năng thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; kiểm tra hồ sơ, tài liệu, sổ sách thuộc phạm vi nội dung kiểm tra.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra.

Báo cáo kết quả kiểm tra, Đại tá Bùi Hoàng Anh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đánh giá, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn khu vực biên giới, vùng biển; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong phân loại, xác minh, chuyển giao nguồn tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục tố tụng; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Đại tá Bùi Hoàng Anh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra.

Kết luận sơ bộ đợt kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được. Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn một số hạn chế, tồn tại được đoàn kiểm tra chỉ ra. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các lĩnh vực công tác thuộc nội dung kiểm tra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Không khoán trắng nhiệm vụ cho cơ quan, cán bộ chuyên môn.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện buông lỏng quản lý, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Chú trọng làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình; tích cực, chủ động tổ chức tấn công, trấn áp các loại vi phạm, tội phạm trên địa bàn. Quá trình thực hiện phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ, có phương án cụ thể, bảo đảm đánh trúng, đúng đối tượng, an toàn lực lượng; việc xử lý vi phạm, tội phạm phải tuyệt đối tuân thủ quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, cần thực hiện chặt chẽ việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Mọi nguồn tin có dấu hiệu tội phạm phải được tiếp nhận, ghi nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn. Sau khi chuyển giao, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục theo dõi, phối hợp, cung cấp thông tin và nắm kết quả giải quyết. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; kịp thời chấn chỉnh sai sót và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra.

Phát huy kết quả thực hiện công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, thường xuyên gần gũi, tôn trọng, giúp đỡ nhân dân. Thông qua công tác dân vận để tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm; mở rộng phạm vi phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, nhân dân nước bạn, góp phần giữ ổn định khu vực biên giới, tô thắm thêm tình đoàn kết giữa các địa phương có chung đường biên giới trên địa bàn quản lý.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đối thoại trực tiếp và xử lý dứt điểm các kiến nghị ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp; tăng cường số hóa quy trình tiếp công dân và xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông nhằm nâng cao hiệu suất xử lý đơn thư.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà của Ban Chỉ đạo 1389/BQP tặng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Chú trọng làm tốt công tác quản lý; giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật tốt, chuyên môn, nghiệp vụ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã giải đáp tại hội nghị. Đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, báo cáo theo phân cấp và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng những nội dung cần chỉ đạo.