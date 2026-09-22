Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dự, phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân số, gia đình và trẻ em toàn quân

Lớp tập huấn nhằm quán triệt, triển khai những chủ trương, chính sách và quy định mới của Đảng, Nhà nước, Quân đội; thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác DS, GĐ&TE của toàn quân trong tình hình mới.

Trong thời gian 3 ngày, 100 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ được các giảng viên trao đổi một số nội dung trọng tâm về: Một số chủ trương chính sách dân số trong tình hình hiện nay; cập nhật kiến thức về hiếm muộn vô sinh, chính sách hỗ trợ hiếm muộn vô sinh trong Quân đội hiện nay; giới thiệu bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, văn hóa ứng xử trong xây dựng gia đình hạnh phúc, chuẩn mực ứng xử giữa vợ và chồng trong cuộc sống…

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Công tác DS, GĐ&TE là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển con người, có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, quy mô, cơ cấu dân số, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước. Đối với Quân đội, công tác DS, GĐ&TE là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, chăm sóc sức khỏe quân nhân, xây dựng hậu phương vững chắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao đổi với các đại biểu tại lớp tập huấn.

“Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác DS, GĐ&TE vẫn còn những vấn đề cần giải quyết như biến động về mức sinh, chất lượng dân số, tình trạng hiếm muộn, vô sinh; yêu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản; việc thực hiện chính sách đối với gia đình quân nhân và trẻ em, cũng như những tác động của điều kiện công tác, môi trường quân sự đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác DS, GĐ&TE trong Quân đội… Do vậy, công tác DS, GĐ&TE phải được tiến hành chủ động, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả; gắn với xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chia sẻ.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9 phát biểu chào mừng lớp tập huấn.

Giảng viên trình bày nội dung tại lớp tập huấn.

Để đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị lớp tập huấn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Quốc phòng về công tác DS, GĐ&TE; nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác DS, GĐ&TE trong xây dựng hậu phương Quân đội, phát triển nguồn nhân lực, gắn với xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung nghiên cứu, cập nhật những nội dung mới của Luật Dân số; nhất là những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, hỗ trợ hiếm muộn, vô sinh, công tác gia đình; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong Quân đội. Vận dụng linh hoạt những kiến thức được tập huấn vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng tham mưu của Ủy ban, Ban DS, GĐ&TE các cấp.

Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm các chính sách về DS, GĐ&TE được triển khai thống nhất, đúng quy định.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các đồng chí giảng viên tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, những điểm mới, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Lớp tập huấn kết thúc ngày 24-9.