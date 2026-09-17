Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 17-9, trong chương trình công tác tại Quân khu 4 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo), Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).
Trong không gian thiêng liêng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tư tưởng, tình cảm ấy trở thành mạch nguồn để các thế hệ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Học tập và thực hành theo Bác, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-van-gau-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-1057299