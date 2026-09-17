Trong không gian thiêng liêng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tư tưởng, tình cảm ấy trở thành mạch nguồn để các thế hệ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Học tập và thực hành theo Bác, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đoàn công tác tham quan cụm di tích Làng Sen (quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh) nằm trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dâng hương tưởng niệm.

Đoàn công tác tham quan tại cụm di tích Hoàng Trù (quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh) nằm trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đoàn công tác tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.