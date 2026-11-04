Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Cơ hội nghề nghiệp bình đẳng cho phụ nữ áo lính

Bình đẳng từ cơ hội nghề nghiệp

Bảo đảm cơ hội công bằng trong tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và phát triển nghề nghiệp là một trong những yêu cầu được Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng), nhấn mạnh tại lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2026.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu các bộ, ban, ngành; đại biểu Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).

Chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 4/11, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Chủ đề năm nay là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu, phát triển cần được nhìn nhận cả ở khả năng tạo cơ hội để mỗi người dân tham gia, đóng góp và thụ hưởng công bằng thành quả. Bình đẳng giới vì thế còn là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khơi thông tiềm năng sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Với Quân đội, yêu cầu ấy gắn trực tiếp với nhiệm vụ của đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Trong điều kiện đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ càng có ý nghĩa thiết thực.

Chương trình nghệ thuật chào mừng do Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn.

Những năm qua, công tác bình đẳng giới trong Quân đội được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, y tế, giáo dục đến nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Điều kiện, cơ hội để phụ nữ học tập, rèn luyện, phát triển, cống hiến ngày càng được quan tâm, bảo đảm.

Để tiếp tục tạo chuyển biến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị đấu tranh với biểu hiện bất bình đẳng trong lao động và thụ hưởng thành quả; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, bình đẳng.

“Kiên quyết khắc phục định kiến giới, tư tưởng phân biệt đối xử, thu hẹp dần khoảng cách giới trên mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nói.

Hành động trong suốt 365 ngày

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu kỳ vọng những việc làm thiết thực vì bình đẳng giới sẽ được duy trì “không dừng lại ở 1 ngày, 1 tháng mà là 12 tháng, 365 ngày trong năm”.

Các đại biểu lãnh đạo thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động.

Một nội dung được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh là vai trò tiên phong của nam giới tại các cơ quan, đơn vị trong thay đổi nhận thức, hành vi về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Cùng với trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, công tác tuyên truyền cần được đổi mới, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để thông điệp đến gần từng cán bộ, chiến sĩ, người dân, từng hộ gia đình. Các hoạt động hưởng ứng phải phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, gắn với kiểm tra, giám sát để bảo đảm hiệu quả thực chất.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị đưa công tác bình đẳng giới chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến kết quả cụ thể; bảo đảm bình đẳng giới được thể hiện bằng cơ hội phát triển, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quân nhân, người lao động được tôn trọng, bảo vệ.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng trao quà động viên tri thức trẻ tình nguyện, người lao động xuất sắc tiêu biểu trong Quân đội.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam), cho biết Bộ Nội vụ sẽ thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chú trọng phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các nhóm yếu thế.

Bộ Nội vụ cũng tập trung hoàn thiện mạng lưới dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực, bảo đảm kịp thời, an toàn, bảo mật và lấy người bị bạo lực làm trung tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về bình đẳng giới.

Đồng diễn dân vũ “Nhịp điệu bình đẳng” của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Quân khu 2 trên nền nhạc quân vũ.

Tuần hành hưởng ứng Tháng hành động trên cung đường 4km ở tỉnh Phú Thọ.