Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên Học viện Chính trị lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ vui mừng khi biết thời gian qua, Học viện đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; chú trọng gắn kết lý luận với thực tiễn, đào tạo với sử dụng cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Những kết quả đó tiếp tục khẳng định truyền thống, uy tín của Nhà trường hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt Học viện vừa vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên Học viện Chính trị lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và Quân đội, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra những nhiệm vụ ngày càng cao đối với công tác giáo dục, đào tạo; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu mong muốn Học viện Chính trị tiếp tục phát huy truyền thống, đi đầu trong đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị có bản lĩnh vững vàng, tư duy sắc bén, phương pháp khoa học, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị cho biết, năm học 2026-2027, Học viện tiếp nhận và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 3.500 cán bộ các cấp; các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Học viện đều đạt chất lượng tốt, cán bộ ra trường về cơ quan, đơn vị công tác hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo đột phá đổi mới phương pháp dạy học, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được quan tâm, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng tốt.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Năm học vừa qua, Học viện Chính trị đã tổ chức xét và công nhận 51 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện, đề nghị công nhận 6 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 1 đồng chí. Từ tháng 10-2025 đến nay, Học viện đã triển khai nghiên cứu, tổ chức và phục vụ nghiệm thu gần 250 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học; hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu, khả năng ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khẳng định vị thế, uy tín của Học viện…