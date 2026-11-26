Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị cho triển lãm vào tháng 12 tới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra tại hiện trường.

Trong chương trình kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra việc luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc; phần hợp luyện bay trình diễn của trực thăng và thiết bị bay không người lái (UAV) do Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện.

Phần hợp luyện bay trình diễn của trực thăng chuẩn bị cho triển lãm.

Đồng thời kiểm tra lộ tuyến di chuyển, phương án bảo đảm giao thông tại các cổng ra, vào; khu vực đón khách, khán đài và các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc có chủ đề “Bay lên Việt Nam”, với sự tham gia của gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Quân đội.

Chương trình bay chào mừng dự kiến có 7 trực thăng và 19 UAV. Cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng, Bộ đội Đặc công trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và võ chiến đấu.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu tại buổi kiểm tra.

Biểu dương tinh thần luyện tập của các lực lượng, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, tiếp tục luyện tập để thống nhất động tác, yếu lĩnh, bảo đảm đều, đẹp, thể hiện được sức mạnh tổng hợp của Quân đội.

Với phần võ thuật đặc công, Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý từng động tác phải chuẩn, dứt khoát, ánh mắt đi cùng động tác. Chỉ huy các đơn vị cần chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần của bộ đội; tính toán thời gian hợp luyện hợp lý để các lực lượng phối hợp chặt chẽ, an toàn.

Tại thao trường, các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng tham gia hợp luyện.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên chiến sĩ Đặc công.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên nữ quân nhân tham gia hợp luyện.