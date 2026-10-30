Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Ngày 30-10, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" mà còn đánh dấu bước chuyển mình của nhà trường trong giai đoạn mới.