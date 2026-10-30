Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026
Chiều 30-10, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/thuong-tuong-nguyen-truong-thang-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-64784