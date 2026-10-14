Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc tham dự khai mạc Hội chợ Videx Cambodia 2026

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính uỷ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ.

Đại diện Vương quốc Campuchia có Ngài Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; Ngài Kem Sin-than, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Thương mại, Vương quốc Campuchia; Ngài Ok nha Tan Monivann, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Vương Quốc Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh: Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và không ngừng được củng cố, phát triển. Quân đội và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc; chống chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi nước.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, các thách thức an ninh mới nổi ngày càng phức tạp, Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước đã và đang phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu, đào tạo, tập huấn; quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục, tuyên truyền; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia...

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2025 đạt 11,4 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm 2024; 8 tháng đầu năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN và lớn thứ ba trên thế giới.

Hiện nay, Việt Nam đang đầu tư 223 dự án tại Campuchia, với tổng vốn khoảng 3,4 tỷ USD trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; Campuchia đang đầu tư 50 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn 81,6 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam gắn bó lâu dài với đất nước Campuchia, không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn tạo ra hàng chục nghìn việc làm, đóng góp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương của Campuchia. Hai nước hy vọng sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh: Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam được tổ chức qua nhiều năm tại Campuchia. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, góp phần thúc đẩy giao thương, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư cho các doanh nghiệp thông qua các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội..., đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội, nhân dân và doanh nghiệp mỗi nước.

Hội chợ lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2027”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc tin tưởng với sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương hai nước, Hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, kế thừa và vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mang lại cơ hội mới để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, giao thương, thúc đẩy liên doanh, liên kết, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tại lễ khai mạc, Đại tướng Tan Thanna cho rằng, quan hệ giữa Bộ quốc phòng và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia không ngừng được củng cố vững chắc và phát triển tốt đẹp trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh. Đại tướng Tan Thanna đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của hội chợ Videx Cambodia 2026 và nhấn mạnh, Hội chợ lần này được tổ chức vào thời điểm này là một sự kiện kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy kết nối thương mại và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp hai nước.

Thông qua hội chợ và các hoạt động hợp tác, hai nước sẽ tiếp tục củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước tiến tới tầm cao mới.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng quà gồm 30 bộ máy tính và 10 bộ máy in của Bộ quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia; tặng biểu trưng tri ân cho một số đơn vị doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội tại Campuchia.

Hội chợ do Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức; thu hút 150 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội (tương ứng với 189 gian hàng tiêu chuẩn), trong đó, khối doanh nghiệp quân đội có 25 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia. Ngoài các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Viettel; Ngân hàng MB; Binh đoàn 20, Binh đoàn 15, Binh đoàn 16; còn có các doanh nghiệp của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật; các doanh nghiệp thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9; Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga...

Hội chợ lần này còn thu hút các doanh nghiệp thương hiệu lớn như: Công ty Vissan; Công ty hoá mỹ phẩm Mỹ Hảo, Melatec, Sacombank…, với sự đa dạng, phong phú về lĩnh vực, ngành hàng như: May mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hoá phục vụ đời sống khác. Các doanh nghiệp Campuchia cũng tham gia Hội chợ với khoảng 30 gian hàng trưng bày sản phẩm.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, Ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động kết nối giao thương, khảo sát, tìm hiểu thị trường cho doanh nghiệp hai nước và người dân Campuchia.

Trong khuôn khổ của Hội chợ còn diễn ra các hoạt động như: Giới thiệu, trưng bày các hình ảnh, hiện vật về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia, quảng bá văn hóa Việt Nam; biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa, ẩm thực hai nước Việt Nam-Campuchia. Đặc biệt, khách tham quan hội chợ sẽ được nhận quà, được nếm thử, trải nghiệm các món ăn đặc sản Việt Nam và Campuchia; được giao lưu, tham gia biểu diễn múa truyền thống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc và các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể của bộ đội Việt Nam; được trải nghiệm các ứng dụng công nghệ 3D tham quan thực tế ảo các di sản văn hoá Việt Nam...

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đã có buổi tiếp Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ vui mừng với sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương Việt Nam – Campuchia và trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Campuchia và cá nhân Ngài Quốc vụ khanh đã ủng hộ để hai bên phối hợp, tổ chức thành công Videx Cambodia 2026. Hội chợ có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD như tầm nhìn của Lãnh đạo câp cao hai nước. Trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Việt Nam – Campuchia và quân đội hai nước.

Đại tướng Tan Thanna đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của hội chợ Videx Cambodia 2026, đúng với chủ trương của lãnh đạo 2 nước; đồng thời nhấn mạnh: Hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực giữa Việt Nam - Campuchia và quân đội hai nước; mang lại những cơ hội hợp tác thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước. Nhân dịp này, Ngài Đại tướng cũng cảm ơn quân đội Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ quân đội Campuchia trong thời gian vừa qua.