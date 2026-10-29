Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc: Tập trung cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Quân đội

Thực hiện kế hoạch triển khai cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030 và trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất phương án về số lượng, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo nhất trí đánh giá việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Quân đội phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, phải phù hợp với tính chất đặc thù của ngành, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương Cơ quan Thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xây dựng kế hoạch thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sát với thực tiễn.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc cơ cấu lại vốn nhà nước cần bảo đảm thực chất, hiệu quả, lộ trình phù hợp, giảm đầu mối doanh nghiệp, tăng quy mô hoạt động; công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cùng với đó, tiếp tục duy trì và phát triển các doanh nghiệp có vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như doanh nghiệp lớn có vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng chiến lược và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.