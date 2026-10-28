Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm việc với Quân khu 3 về thực hiện dự án kinh tế kết hợp quốc phòng

Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nghe đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 3 báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, vị trí xây dựng các hạng mục công trình phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn TP Hải Phòng. Trên cơ sở đó, hội nghị tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến phương án bố trí mặt bằng, yêu cầu sử dụng đất, tính đồng bộ của hệ thống công trình và sự phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì làm việc với Quân khu 3.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 3 phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án xây dựng các hạng mục công trình, bảo đảm xác định rõ quy mô, vị trí, nhu cầu sử dụng và tính khả thi trong quá trình triển khai dự án. Quá trình thực hiện, cần tuân thủ các quy định hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch tổng thể và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh Quân khu 3 báo cáo tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, việc xây dựng các công trình doanh trại và công trình phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn TP Hải Phòng phải đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, nâng cao chất lượng bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Trong quá trình thực hiện dự án, cùng với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nội dung được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu.