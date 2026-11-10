Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc kiểm tra công tác hậu cần, tài chính tại Binh chủng Đặc công

Năm 2026, Binh chủng Đặc công đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Binh chủng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Binh chủng Đặc công.

Thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc với Binh chủng Đặc công.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công tại buổi làm việc

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. Binh chủng chủ động xây dựng, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hệ thống văn kiện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ và tác chiến bảo vệ Tổ quốc; duy trì đầy đủ lượng dự trữ đạn dược, vật chất hậu cần theo quy định, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại, bảo đảm đời sống bộ đội được quan tâm; việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật duy trì nền nếp. Công tác tài chính được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Binh chủng.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Trường Sĩ quan Đặc công.

Sau khi trực tiếp kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản đang triển khai tại Trường Sĩ quan Đặc công, nghe báo cáo của Binh chủng và ý kiến của các cơ quan chức năng, kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương, ghi nhận những kết quả Binh chủng Đặc công đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Binh chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ. Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cần tổ chức thi công các công trình đúng thiết kế, dự toán được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ và an toàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu đã được Bộ Quốc phòng giao kế hoạch vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, chăm lo đời sống, chăm sóc, nâng cao sức khỏe bộ đội; quan tâm đầu tư, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Đặc công nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng cùng Thủ trưởng Bộ tư lệnh Đặc công tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Đặc công nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc tặng hoa chúc mừng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Trường Sĩ quan Đặc công.