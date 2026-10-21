Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc kiểm tra các đơn vị thuộc Quân khu 3 và Kho KV4, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật
Chiều 21-10, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị: Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3), Trường Quân sự Quân khu 3 và Kho KV4, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật....
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/thuong-tuong-nguyen-quang-ngoc-kiem-tra-cac-don-vi-thuoc-quan-khu-3-va-kho-kv4-cuc-quan-khi-tong-cuc-hau-can-ky-thuat-64734