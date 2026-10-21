Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc kiểm tra các đơn vị thuộc Quân khu 3

Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá, từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, xây dựng cơ bản trong tình hình mới; cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác hậu cần, kỹ thuật được duy trì nền nếp, bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc kiểm tra công tác xây dựng cơ bản tại Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395).

Công tác tài chính được quản lý, điều hành đúng nguyên tắc, quy chế; bảo đảm kinh phí kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị chính quy.

Kết luận các nội dung kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng doanh trại. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về đầu tư xây dựng cơ bản. Các dự án phải bảo đảm mục tiêu đồng bộ, chính quy, thống nhất, thuận tiện cho công tác và sinh hoạt của bộ đội; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp trong thời bình, sẵn sàng trong thời chiến.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì buổi làm việc, kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu 3.

Thứ trưởng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, các dự án phải bảo đảm diện tích công trình doanh trại theo đúng quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng; ưu tiên xây dựng sớm các công trình, hạng mục quan trọng theo địa hình và bảo đảm đồng bộ để bộ đội có thể sinh hoạt, công tác được ngay.

Các đơn vị lựa chọn tư vấn thiết kế và nhà thầu, giám sát thi công bảo đảm năng lực. Nghiên cứu cập nhật giá nguyên vật liệu, xăng, dầu theo giá thị trường, bảo đảm ngân sách phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật. Nâng cao chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; rà soát, điều chỉnh các nguồn ngân sách, giải ngân hết 100% nguồn ngân sách năm 2026. Triển khai thủ tục đầu tư các dự án đúng trình tự, thủ tục; thực hiện các khâu lập dự án, thiết kế, lựa chọn nhà thầu và thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 báo cáo đoàn công tác một số kết quả nổi bật của Quân khu trong thời gian qua.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc và đoàn công tác đã đến kiểm tra Kho KV4 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật).