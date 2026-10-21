Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc: Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội

Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và quy chế làm việc của tổ công tác.

Tại hội nghị, Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) đã báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 722-TN/QUTW-TUHN ngày 8-7-2026. Hội nghị thảo luận làm rõ các công việc đã triển khai, kết quả đã hoàn thành; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội phải hoàn thành trong tháng 9 và tháng 10-2026, gồm: Dự án xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn; Dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 1); Dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12); việc bàn giao đất quốc phòng của Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) cho TP Hà Nội; việc bàn giao khu gia đình Quân đội; Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông).

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương của TP Hà Nội để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Nổi bật là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn thành nhiệm vụ bàn giao, tiếp nhận đất cho Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia; Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa đã hoàn thành việc giải quyết nội dung di chuyển một đơn vị để TP Hà Nội xây dựng tuyến đường sắt đô thị...

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với các nhiệm vụ đang chậm tiến độ, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ngành liên quan của TP Hà Nội quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nội dung công việc đã được xác định. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải kịp thời phối hợp với thành phố để thống nhất giải quyết; nếu vượt quá quyền hạn thì khẩn trương đề xuất, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ và lấy kết quả, tiến độ, chất lượng làm tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của từng tập thể, cá nhân có liên quan.