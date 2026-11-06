Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trong Bộ Quốc phòng

Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư; phát huy trách nhiệm trong quản lý tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Đồng thời, rà soát việc phân cấp, ủy quyền, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Kết quả triển khai và giải ngân vốn đầu tư cần được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các dự án đầu tư phải làm tốt công tác quy hoạch, thiết kế đồng bộ, phù hợp nhu cầu sử dụng. Đối với các công trình trên tuyến biên giới, phải khảo sát chặt chẽ, bảo đảm tiến độ giải ngân, chất lượng, an toàn thi công, bảo đảm vệ sinh môi trường. Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác thẩm định thủ tục đầu tư, bảo đảm ngân sách đầu tư cho các dự án trung hạn, dài hạn; cùng với đó, rà soát sớm các dự án đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, có khả năng triển khai sau khi được giao kế hoạch vốn, kiên quyết không để vốn chờ dự án.