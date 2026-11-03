Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc: Đầu tư xây dựng các trường thiếu sinh quân thống nhất, đồng bộ về thiết kế, quy mô công trình

Tại hội nghị, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) đã báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án các trường thiếu sinh quân. Theo đó, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1 đã được quân khu rà soát, tính toán điều chỉnh quy hoạch, quy mô đầu tư dự án và có các văn bản gửi xin ý kiến cơ quan chức năng của Bộ. Về quy mô đầu tư, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc xây dựng các hạng mục chính và công trình phụ trợ, tổng diện tích sàn khoảng 48.978m2.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Dự án Trường Thiếu sinh quân miền Trung trực thuộc Quân khu 5 sau khi được điều chỉnh quy hoạch, quy mô đầu tư có tổng diện tích sàn khoảng 48.976m2.

Dự án Trường Thiếu sinh quân miền Nam trực thuộc Quân khu 7 sẽ được xây dựng các hạng mục chính và công trình phụ trợ trên tổng diện tích sàn khoảng 48.973m2.

Cục Tài chính đánh giá, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các quân khu đã tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch, quy mô đầu tư; bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó đã bổ sung trạm sạc điện, điện năng lượng mặt trời.

Các quân khu cũng thực hiện điều chỉnh nhà hiệu bộ, nhà làm việc bảo đảm thống nhất, đồng bộ; tính toán quy mô, công năng theo đúng quy định trong thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại buổi làm việc.

Cục Tài chính đề nghị thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án trường thiếu sinh quân của Quân khu 1 và Quân khu 7 để đơn vị triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời, chấp thuận chủ trương cho phép Quân khu 5 thực hiện đầu tư dự án Trường Thiếu sinh quân miền Trung với quy mô được điều chỉnh như đề xuất của đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, mặc dù các quân khu đã có sự điều chỉnh quy hoạch, quy mô đầu tư dự án, nhưng cần phải tiếp tục rà soát tổng thể các hạng mục cần đầu tư xây dựng của từng dự án để điều chỉnh thiết kế; bảo đảm các trường thiếu sinh quân có sự thống nhất, đồng bộ về quy mô, thiết kế từng công trình và phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đơn vị quy hoạch nhà hiệu bộ, nhà làm việc, nhà ở, nhà ăn của cán bộ, giáo viên và học sinh phải bảo đảm tiện ích trong quá trình vận hành, phát huy tối đa công năng sử dụng. Yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng rà soát, bám sát hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó ưu tiên tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho các cháu học sinh.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, thiết kế nơi ăn, nghỉ, học tập, sinh hoạt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh và phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của từng vùng, miền. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng thẩm định, cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.