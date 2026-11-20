Theo báo cáo của Học viện Hậu cần, đến nay Học viện có 2 nhà giáo nhân dân, 19 nhà giáo ưu tú, 9 giáo sư, 86 phó giáo sư; 100% giảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó 90,31% có trình độ sau đại học. Nhiều giảng viên là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, tài chính quân sự.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chúc mừng Học viện Hậu cần nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Những đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo đã góp phần cùng Học viện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Học viện vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (15-6-1951 / 15-6-2026), Học viện được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là niềm tự hào, động lực để các thế hệ nhà giáo tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc mừng Học viện Hậu cần nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi chúc mừng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương những thành tích Học viện Hậu cần đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới ngày càng cao, với nhiều nhiệm vụ mới trong điều kiện tổ chức, biên chế tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc mong muốn Học viện tiên phong, đi đầu, cán bộ được đào tạo tại Học viện sau khi tốt nghiệp có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng đoàn công tác và cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần.

Mỗi cán bộ, giảng viên phải thực sự là tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm; không ngừng tự học, chủ động cập nhật tri thức, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu khoa học.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp của Học viện quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng giảng viên trẻ có triển vọng, từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục giữa các thế hệ.

Trung tướng, GS, TS Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần phát biểu.

Trung tướng, GS, TS Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với Học viện. Đồng chí khẳng định, những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng là định hướng quan trọng để Học viện tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, gắn đào tạo với thực tiễn đơn vị. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Học viện Hậu cần vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.