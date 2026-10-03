Thượng tướng Lê Quý Vương tái cử Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự đại hội

Đại hội kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ 2 (2026-2031) theo quy định. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương

Theo TTXVN, phát biểu chúc mừng đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa, là đại hội của nghĩa tình, của tinh thần đổi mới, của sự phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc, vì sự bình yên của nhân dân.

Đại hội cũng là niềm tự hào, niềm vui lớn của hàng chục vạn hội viên cựu CAND trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ đồng tình với những phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà đại hội đã đề ra, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trung thành, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, phát triển và tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, MTTQ giao và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập và hoạt động, Hội Cựu CAND đã chứng minh bản lĩnh, lòng trung thành, sự nỗ lực phấn đấu vì Đảng, vì dân, vì sự phát triển trường tồn của dân tộc, của cựu CAND Việt Nam, của lực lượng CAND và tiếp tục sáng ngời phẩm chất của người Công an cách mạng.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chủ trương chiến lược, phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh định hướng các công tác trọng tâm của hội trong nhiệm kỳ mới.

Hội Cựu CAND các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Hội là tổ chức tập hợp các cựu CAND, đa phần là công an hưu trí, hơn ai hết các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là đối với những hội viên có những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hội là cầu nối để lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, MTTQ tích cực phối hợp và hỗ trợ, để các cấp hội thực sự là điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Hải

Hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc của người Công an cách mạng, lực lượng CAND Việt Nam anh hùng trên các lĩnh vực.

Thực sự trở thành nòng cốt của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đối với nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng công an giao, các cấp hội và hội viên phải thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu của lực lượng công an để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội cần bám sát và triển khai hiệu quả quan điểm "Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể", xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; lấy phục vụ nhân dân tốt nhất làm mục tiêu, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ và người dân phải được thụ hưởng những thành quả.

Hội phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở. Hội viên hội cựu CAND phải thể hiện rõ vai trò và đóng góp phối hợp với lực lượng Công an để quản lý tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Hội cần có các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, truyền thống CAND cho thế hệ trẻ.

Các hội viên Hội Cựu CAND phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu CAND với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực sự trở thành “ngọn cờ tư tưởng đúng đắn” ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Trần Thường