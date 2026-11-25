Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Gia Định và kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu thuộc Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9, gồm các phường: Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Bình Lợi Trung, An Khánh, An Hội Đông, Gò Vấp, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn và Hạnh Thông.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, đại biểu Quốc hội Triệu Lệ Khánh đã thông tin khái quát về kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9 và báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XVI. Hội nghị cũng ghi nhận 08 ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, tập trung vào những vấn đề thời sự, tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân và công tác quản lý nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự theo dõi sát sao của cử tri 12 phường đối với hoạt động của Quốc hội, khẳng định các ý kiến đều rất xác đáng, phản ánh đúng những vấn đề lớn của đất nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Đối với việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội danh trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/3/2027), Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết từ 44 tội danh có khung hình phạt tử hình ban đầu, qua các lần sửa đổi, Việt Nam đã từng bước thu hẹp xuống còn 10 tội danh vào năm 2025 và nay tiếp tục bãi bỏ thêm 06 tội danh, chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với 04 tội danh đặc biệt nghiêm trọng gồm: Tội phản bội Tổ quốc, Tội giết người, Tội khủng bố và Tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Về nâng cao chất lượng lập pháp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh Quốc hội Khóa XVI đã có sự đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật... Thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID, ý kiến góp ý của cử tri cả nước được tổng hợp khoa học, kịp thời.

Đối với các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định bắt buộc cơ quan chủ trì soạn thảo phải chuẩn bị đồng thời dự thảo nghị định, thông tư đi liền với dự án luật. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn chứng tại Bộ Công an, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đã chủ trì xây dựng 25 dự án luật với khối lượng rất lớn nhưng đều thực hiện nguyên tắc soạn thảo song hành cả luật, nghị định và thông tư, lấy ý kiến đồng bộ để đưa pháp luật vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực...

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9 sẽ tổng hợp đầy đủ, có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, giải quyết và sớm thông tin kết quả trả lời tới bà con cử tri.