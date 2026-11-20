Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó chính ủy Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thượng tướng Lê Quang Minh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau.

Thượng tướng Lê Quang Minh và các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo báo cáo của lãnh đạo địa phương, dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau được thực hiện với quy mô nâng cấp, mở rộng diện tích nghĩa trang cũ lên khoảng 2,485ha (trong đó mở rộng thêm trên diện tích nghĩa trang cũ là 2,185ha). Dự án gồm các hạng mục: Tu bổ, tôn tạo hơn 460 mộ liệt sĩ và bia ghi tên liệt sĩ; xây dựng đền thờ liệt sĩ, lầu chuông, lầu khánh; cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm cùng các hạng mục phụ trợ như cổng tam quan, sân hành lễ, đường dạo, hồ cảnh quan, cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và phòng cháy, chữa cháy.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của đoàn công tác tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%; khối lượng triển khai xây dựng ước đạt khoảng 20% tổng giá trị hợp đồng, cơ bản hoàn thành phá dỡ, san nền bước đầu và đang triển khai phần móng đền thờ chính, bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông trên Quốc lộ 4A.

Dự án được triển khai xây dựng nhằm tiếp tục thể hiện sự tri ân, đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ; để nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Lạng Sơn; đồng thời phục vụ nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm của thân nhân liệt sĩ và đồng bào cả nước.

Thượng tướng Lê Quang Minh nghe báo cáo về tiến độ dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý dự án và các đơn vị thi công trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ của các hạng mục. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh cần ưu tiên các hạng mục trọng yếu, rà soát để làm trước các phần việc cốt lõi; tổ chức thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian"; tập trung triển khai dự án với quyết tâm cao nhất, bảo đảm bám sát thiết kế, chất lượng xây dựng công trình, an toàn lao động và đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trực tiếp kiểm tra công trường thi công dự án.

Trước đó, Thượng tướng Lê Quang Minh và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.