Thượng tướng Lê Quang Minh dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Cục Hậu cần

Dự lễ có Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; các đồng chí chỉ huy, nguyên chỉ huy Cục Hậu cần qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Trương Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Hậu cần khẳng định: Cục Hậu cần - Tổng cục Chính trị, tiền thân là Ban Quản lý thuộc Phòng Văn thư, nay là Văn phòng Tổng cục Chính trị. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và sự phát triển của Tổng cục Chính trị, tổ chức, biên chế, tên gọi của Cục nhiều lần được điều chỉnh, kiện toàn, từ Ban Quản lý, Phòng Quản trị, Phòng Cung cấp, Phòng Quản lý hành chính - Kinh tế, Phòng Quản lý, Phòng Quản lý Giáo dục, Cục Quản lý, Cục Hậu cần, Cục Hậu cần - Kinh tế đến Cục Hậu cần ngày nay.

Dù ở bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần luôn chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chu đáo; bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, kịp thời tham mưu và tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, góp phần cùng toàn Tổng cục hoàn thành tốt chức năng tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang: “Chủ động - sáng tạo; tận tụy - chu đáo; an toàn - tiết kiệm; đoàn kết - quyết thắng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quang Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Hậu cần.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Cục Hậu cần đạt được trong 75 năm qua. Thượng tướng Lê Quang Minh chỉ rõ, thời gian tới, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngày càng cao. Tổng cục Chính trị triển khai nhiều chương trình, đề án, nhiệm vụ mới, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn. Điều đó đặt ra yêu cầu công tác hậu cần, kỹ thuật phải chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ huy, quản lý, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng kịp thời, vững chắc yêu cầu nhiệm vụ, góp phần để Tổng cục Chính trị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Đại tá Trương Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Hậu cần trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu, bảo đảm quan trọng của Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng, trúng, sát thực tiễn, có tính khả thi. Đồng thời, công tác hậu cần, kỹ thuật phải thực sự chủ động đi trước một bước, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Cục Hậu cần cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm đối với những nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, nhất là công tác đầu tư, xây dựng cơ bản. Các chương trình, dự án, công trình phải được triển khai đúng quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Bảo đảm tốt công tác quân nhu, quân y, xăng dầu, doanh trại, vận tải và kỹ thuật; chủ động phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, mất an toàn giao thông và các nguy cơ mất an toàn.

Thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Tổng cục Chính trị cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Cục Hậu cần thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý, điều hành, nhất là năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Cục Hậu cần cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì, cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dựng ngành hậu cần, kỹ thuật của Cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự chính quy, chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 75 năm Ngày truyền thống Cục Hậu cần.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thượng tướng Lê Quang Minh tin tưởng, Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phục vụ hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị; góp phần xây dựng Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.