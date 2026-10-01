Thượng tướng Lê Quang Minh dự khai mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân khu vực phía Nam

Cùng dự khai mạc có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia hội thi.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo.

Hội thi khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 30-9 đến 2-10, với sự tham gia của 18 đội, hơn 300 cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu, đại diện cho các cơ quan, đơn vị từ Quân khu 5 trở vào. Các đội trải qua hai phần thi gồm: Kiến thức, kỹ năng và Tuyên truyền viên trẻ.

Thượng tướng Lê Quang Minh cùng các đại biểu dự khai mạc.

Ở phần thi Kiến thức, cán bộ Đoàn thực hiện trắc nghiệm trên ứng dụng phần mềm, đồng thời thể hiện kỹ năng nghiệp vụ hoặc năng khiếu. Phần thi Tuyên truyền viên trẻ được sân khấu hóa, kết hợp tuyên truyền miệng với video, pa-nô, áp phích, bảng ảnh, biểu đồ, trình chiếu và các loại hình nghệ thuật; khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền.

Nội dung thi tập trung vào những vấn đề cơ bản trong nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; lịch sử, truyền thống 95 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội. Nội dung cũng phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thuợng tướng Lê Quang Minh trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đội thi.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai hội thi ở các cơ quan, đơn vị; khẳng định hội thi ở các cấp đã được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cả trong và ngoài Quân đội.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu chào mừng.

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ là phương thức tuyên truyền, giáo dục thanh niên Quân đội có nhiều ưu thế, sinh động và hiệu quả; đồng thời tạo môi trường thực tiễn để cán bộ Đoàn rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, năng lực, phương pháp công tác và khả năng tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt thanh niên.

Các đại biểu tham dự.

Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo tổ chức hội thi chặt chẽ, khoa học; bảo đảm khách quan, công tâm, công bằng, minh bạch, đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp của từng đội thi và cán bộ Đoàn.

Đối với cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, khiêm tốn, cầu thị, sáng tạo, chấp hành nghiêm quy chế và kỷ luật Quân đội.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của đội thi Quân chủng Hải quân sau khai mạc để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Đặc biệt, Thượng tướng Lê Quang Minh mong muốn, từ hội thi này, mỗi cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên, mà còn phải là người truyền lửa, định hướng; góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Quân đội.