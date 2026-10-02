Thượng tướng Lê Quang Minh dự bế mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân khu vực phía Nam

Cùng dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có đội tuyển tham gia hội thi; chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội và đông đảo thí sinh tham gia hội thi.

Thượng tướng Lê Quang Minh và các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 44 bằng khen, 20 giấy khen và 18 giấy chứng nhận đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia hội thi.

Thượng tướng Lê Quang Minh trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Ban tổ chức đánh giá, các đội thi thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng phương tiện trực quan và sân khấu hóa, góp phần tăng tính tương tác, sức lan tỏa của các phần thi.

Thượng tướng Lê Quang Minh cùng các đại biểu dự chương trình và các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Ở các nội dung kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và tuyên truyền viên trẻ, nhiều thí sinh thể hiện tốt khả năng tổ chức, điều hành, thuyết trình, xử lý tình huống và làm chủ sân khấu. Nội dung thi bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và những vấn đề thanh niên Quân đội quan tâm; hình thức thể hiện trẻ trung, gần gũi, bảo đảm tính chính trị, giáo dục và tính chiến đấu.

Đáng chú ý, phần thi tuyên truyền viên trẻ được đầu tư nghiêm túc, nhiều tuyên truyền viên thể hiện phong cách tự tin, truyền cảm, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn và vận dụng linh hoạt vào hoạt động của đơn vị. Qua hội thi cho thấy đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, chuyển từ “biết làm” sang “làm sáng tạo”, hướng mạnh về cơ sở.

Hội thi là dịp rèn luyện, bồi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng và phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong Quyết thắng”, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.