Thượng tướng Lê Quang Minh chủ trì tổng duyệt chương trình Tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất

Dự buổi tổng duyệt có chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, cán bộ Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội.

Tại buổi tổng duyệt, Thượng tướng Lê Quang Minh và các đại biểu kiểm tra khu vực trưng bày phục vụ chương trình Tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất.

Thượng tướng Lê Quang Minh và đoàn công tác kiểm tra khu vực trưng bày chào mừng chương trình Tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất.

Cùng với đó, đoàn đã kiểm tra công tác lễ tân, chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, theo dõi các nội dung chính trong chương trình sẽ diễn ra tại buổi chính thức.

Sau khi kiểm tra thực tế, kết hợp theo dõi các nội dung trong chương trình chính thức, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, nhằm hoàn thiện từng nội dung, bảo đảm chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt.

Đại biểu chỉ huy Cục Tuyên huấn phát biểu ý kiến tại buổi tổng duyệt.

Đại biểu chỉ huy Văn phòng Tổng cục Chính trị phát biểu ý kiến tại buổi tổng duyệt.

Qua kiểm tra, theo dõi và nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi tổng duyệt, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực Giải thưởng - cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng chương trình.

Chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục, điều chỉnh, hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm lễ trao giải diễn ra trang trọng, chặt chẽ, đúng kế hoạch và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan. Vì vậy, Ban Phụ nữ Quân đội và các cơ quan, đơn vị chức năng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng nội dung, hoàn thiện các khâu chuẩn bị, đặc biệt là tổ chức trao thưởng trên sân khấu bảo đảm trang trọng, khoa học, tạo điểm nhấn và lan tỏa ý nghĩa của Giải thưởng.