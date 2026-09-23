Thượng tướng Lê Quang Đạo tiễn cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường tới Nam Sudan

Động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện trước khi lên đường, Thượng tướng Lê Quang Đạo tin tưởng toàn đơn vị sẽ tiếp nối kết quả của các thê đội trước, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, khẳng định bản lĩnh, năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo chủ trì lễ tiễn đoàn.

Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên các cán bộ, nhân viên Bệnh viện trước khi lên đường.

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các thành viên của Bệnh viện chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và các quy định của LHQ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối; giữ gìn và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trò chuyện, động viên các quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Sau khi cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đến Nam Sudan, máy bay C-17 sẽ đưa cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về Việt Nam (dự kiến vào ngày 25-9).

Thượng tướng Lê Quang Đạo và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiễn đoàn.

Kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan vào năm 2018, cho đến nay, Australia đã liên tục hỗ trợ Việt Nam phương tiện vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Nam Sudan và trở về Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo và các đại biểu chụp ảnh với tập thể bệnh viện.

Tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trước giờ lên máy bay tới Nam Sudan.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Trong quá trình chuẩn bị, 100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đã hoàn thành chương trình huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động GGHB LHQ. Đồng thời, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu tiếng Anh và một số nội dung nghiệp vụ với sự phối hợp của các đối tác quốc tế, trong đó có cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS), vận chuyển y tế đường không (AMET), phòng, chống bạo lực tình dục (CRSV), Luật Nhân đạo quốc tế (IHL) và nhận biết vật liệu nổ (EOI).