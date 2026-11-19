Thượng tướng Lê Quang Đạo gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo giáo dục, đào tạo trong toàn quân; ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Cục Quân huấn - Nhà trường trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Lê Quang Đạo chúc mừng cán bộ, nhân viên Cục Quân huấn - Nhà trường.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cục Quân huấn - Nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tham mưu, chỉ đạo toàn quân đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Cùng với đó, tập trung đột phá xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; bảo đảm đồng bộ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị phục vụ giáo dục, đào tạo; xây dựng nhà trường Quân đội thông minh, hiện đại; mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường phát biểu đáp từ.

Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát triển phong trào rèn luyện thể lực, huấn luyện thể thao quân sự và thể thao thành tích cao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị mô phỏng trong huấn luyện, đào tạo, diễn tập, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng hoa chúc mừng Cục Quân huấn - Nhà trường nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Thượng tướng Lê Quang Đạo cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên Cục Quân huấn - Nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Cục Quân huấn - Nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thượng tướng Lê Quang Đạo; khẳng định nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác. Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.