Tượng đài huyền thoại Trường Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông, gồm 2 gói thầu xây lắp: TĐ-01 phần mỹ thuật Tượng đài do Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Mỹ thuật Đà Nẵng II thi công; TĐ-02 san nền, móng và khung đỡ do Tổng công ty 789 thi công. Đây là công trình văn hóa ghi lại những sự kiện, chiến công oanh liệt và tri ân sự hy sinh lớn lao của chiến sĩ các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc trên tuyến đường Trường Sơn. Khi hoàn thành, công trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thi công Tượng đài huyền thoại Trường Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, nghe báo cáo của các đơn vị thi công, Tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án 46, ý kiến của UBND xã Thạnh Mỹ, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị, cơ quan liên quan trong triển khai thi công công trình.

Thượng tướng Lê Quang Đạo kiểm tra tiến độ thi công Tượng đài huyền thoại Trường Sơn.

Thời gian tới, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành thi công công trình, bàn giao, đưa vào sử dụng đúng tiến độ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với tác giả, với vai trò là tác giả đồng thời cũng là nhà thầu thi công phần mỹ thuật, đóng vai trò quyết định đến chất lượng và thẩm mỹ của công trình; đề nghị tác giả nêu cao trách nhiệm để hoàn thành công trình theo hợp đồng, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ đáp ứng tốt nhất yêu cầu về mỹ thuật, chất lượng, bảo đảm lâu dài với thời gian.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà các đơn vị thi công Tượng đài huyền thoại Trường Sơn.

Ban quản lý dự án 46 chỉ đạo, quản lý điều hành đôn đốc các nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan tập trung cao nhất về lực lượng, thiết bị, tài chính để hoàn thành công trình đúng tiến độ theo yêu cầu; tăng cường công tác kiểm soát khối lượng, chất lượng và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công và ổn định công trình trong mùa mưa bão năm 2026; kịp thời hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng quy định. Chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh bổ sung các nội dung phát sinh thuộc gói thầu TĐ-02 trong quá trình thi công để trình thẩm định phê duyệt; tổng hợp báo cáo, tham mưu tháo gỡ khó khăn bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Tham mưu, tổ chức họp Hội đồng Nghệ thuật công trình Tượng đài để tác giả và nhà thầu tiếp thu hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu, bàn giao; rà soát báo cáo đề xuất tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành theo đúng quy định.

Thượng tướng Lê Quang Đạo kết luận kiểm tra tiến độ thi công Tượng đài huyền thoại Trường Sơn.

Cùng với đó, Ban quản lý dự án 46 chủ động phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng thống nhất về hồ sơ, hiện trường bàn giao giai đoạn 1 để địa phương triển khai giai đoạn 2; tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng bàn giao giai đoạn 1 và công tác tuyên truyền ý nghĩa lâu dài của công trình đối với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tượng đài huyền thoại Trường Sơn trong quá trình thi công.

Phối cảnh tổng thể Tượng đài huyền thoại Trường Sơn.

Các cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ Ban quản lý dự án 46 các quy định về đầu tư xây dựng, nghiệm thu bàn giao liên quan trong quá trình quản lý điều hành và hoàn thiện công trình.

Quân khu 5, Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với Ban quản lý dự án 46, các đơn vị thi công trong công tác dân vận khi thi công công trình. Đề nghị TP Đà Nẵng sớm triển khai thi công giai đoạn 2 để hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác, bảo đảm ý nghĩa và phát huy hiệu quả đầu tư công trình.