Thượng tướng Lê Quang Đạo kiểm tra, nắm tình hình tại Lữ đoàn 144

Báo cáo với thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và đoàn công tác, chỉ huy Lữ đoàn 144 cho biết, thời gian qua, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối trụ sở cơ quan Bộ Quốc phòng và các mục tiêu được Bộ Tổng Tham mưu giao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Lữ đoàn 144 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao.

Các đại biểu dự hội nghị kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 144.

Đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ an toàn các sở chỉ huy, cuộc diễn tập, hội nghị, sự kiện, ngày lễ lớn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm do Nhà nước và Quân đội tổ chức theo phân công. Hướng dẫn phương pháp tổ chức canh gác, bảo vệ tại các mục tiêu độc lập do các cơ quan, đơn vị đảm nhiệm theo chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Lê Quang Đạo kiểm tra quy định sẵn sàng chiến đấu và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144.

Qua kiểm tra, nắm tình hình và nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo, Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương những kết quả nổi bật đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; yêu cầu Lữ đoàn hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn đóng quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự, quản lý chặt chẽ địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tin tưởng Lữ đoàn 144 đoàn kết, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổ chức huấn luyện bảo đảm thiết thực, chất lượng, an toàn. Chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền từng bước bổ sung, hiện đại hóa trang bị, phương tiện; xây dựng thao trường mẫu huấn luyện các nội dung liên quan của Lữ đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì nghiêm các chế độ nền nếp ngày, tuần; quản lý chặt chẽ quân số, tình hình tư tưởng và kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời nắm, giải quyết những vấn đề phát sinh, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn. Chuẩn bị chu đáo, toàn diện các mặt, tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn.

Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, động cơ phấn đấu đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, tiếp nhận quân nhân đầu vào, bảo đảm đúng tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, văn hóa và các yêu cầu theo quy định. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.