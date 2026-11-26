Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên chủ trì hội nghị.

Qua nghe dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến; thống nhất đánh giá, năm 2026, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai đồng bộ các dự án, đề án, chương trình, nhiệm vụ và 22 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với năm 2027, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và Đảng bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy tốt vai trò nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt chủ đề năm 2027 và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các đột phá, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào xây dựng Văn phòng Bộ Quốc phòng và ngành văn phòng toàn quân chính quy, hiện đại, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh toàn diện, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo đạt được trong năm 2026, nhất là đối với những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, đột xuất. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo nghị quyết lãnh đạo, tập trung ở phần hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Trước yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ mới ngày càng cao, với vị trí, vai trò và đặc thù nhiệm vụ của mình, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; đổi mới tư duy phân tích, tổng hợp; nâng tầm công tác dự báo, đề xuất. Cùng với đó, lãnh đạo tham mưu kịp thời, chính xác công tác đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng phục vụ các hoạt động cấp cao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, thống nhất. Đồng thời, lãnh đạo tổ chức chặt chẽ công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và đẩy mạnh số hóa tài liệu. Tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và khẳng định sẽ lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, những định hướng của Thượng tướng Lê Quang Đạo tại hội nghị. Trước mắt, sẽ bổ sung các nội dung chỉ đạo vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng năm 2027 và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chất lượng.

Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên khái quát, thống nhất các nội dung tại hội nghị, đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị, bộ phận phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, cụ thể hóa các nội dung đã kết luận thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ; quyết tâm khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2027.