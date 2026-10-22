Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng thăm, làm việc tại TP Hải Phòng

Tham gia đoàn công tác có chỉ huy một số tổng cục, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; chỉ huy, cán bộ một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng chủ trì buổi làm việc.

Dự đón, làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Lê Văn Hiệu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng; đại diện chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Quân khu 3, lãnh đạo các ban, sở, ngành TP Hải Phòng…

Các đại biểu TP Hải Phòng dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng và đoàn công tác đã xem báo cáo bằng hình ảnh tập trung làm rõ đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP Hải Phòng những năm gần đây; tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước đến phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.

Qua báo cáo, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung. Các ý kiến đều được lãnh đạo TP Hải Phòng và đại diện các cơ quan chức năng thành phố giải đáp đầy đủ, đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của đoàn công tác.

Lãnh đạo Quân khu 3 và các thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác nghiên cứu, trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề quan tâm. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu; khẳng định đây đều là những ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm, đúng trọng tâm.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại buổi làm việc.

Qua theo dõi báo cáo và ý kiến bổ sung tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP Hải Phòng những năm gần đây. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, trong nhiều năm gần đây, GRDP liên tục tăng trưởng 2 con số, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 11,73% so với cùng kỳ.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, TP Hải Phòng tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh, xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tương đối toàn diện; lực lượng vũ trang thành phố duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, vùng biển, bảo vệ chủ quyền và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hệ thống tổ chức quân sự địa phương sau sắp xếp từng bước được kiện toàn.

Bên cạnh những kết quả, thành tựu nổi bật, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cũng chia sẻ với những tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của TP Hải Phòng; gợi mở một số nội dung để Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng nghiên cứu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, thành phố cần đề ra các biện pháp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế và toàn xã hội trong điều kiện chiến tranh có sự kết hợp nhiều phương thức, lực lượng, lĩnh vực.

Cùng với đó, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Nâng cao khả năng thích ứng, duy trì hoạt động và sức chống chịu của hệ thống chính trị, nền kinh tế, kết cấu hạ tầng thiết yếu và đời sống nhân dân; chú trọng khả năng huy động nguồn lực, phối hợp ứng phó và phục hồi khi xảy ra tình huống phức tạp. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng, nhất là trong điều kiện thành phố mở rộng không gian phát triển; chú trọng sự phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, các sở, ngành, doanh nghiệp và lực lượng liên quan, bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời trong nhận diện, dự báo và xử lý những vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực. Coi trọng xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần và thế trận lòng dân vững chắc...

Về các kiến nghị, đề xuất, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

* Trước đó, ngày 21-10, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến khảo sát một số khu vực trọng điểm; nắm tình hình một số đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn; tìm hiểu đời sống sinh hoạt, người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng)…

Qua quá trình khảo sát và nghe báo cáo của lãnh đạo đặc khu Bạch Long Vĩ, phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu đạt được, nhất là từ đầu năm 2026 đến nay.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng).

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn của địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng các thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Bạch Long Vĩ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trân trọng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đặc khu đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nhất là việc địa phương đã thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lực lượng vũ trang trên địa bàn vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng các đại biểu tại buổi làm việc với đặc khu Bạch Long Vĩ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo đặc khu Bạch Long Vĩ.

Lãnh đạo đặc khu Bạch Long Vĩ báo cáo, làm rõ các nội dung tại buổi làm việc.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy hiệu quả các nguồn lực, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn ổn định, phát triển bền vững.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 trao quà của đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng đặc khu Bạch Long Vĩ và đại diện các đơn vị, người dân trên đảo.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các lực lượng trên địa bàn cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp, hiệp đồng, sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.