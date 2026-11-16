Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng thăm, chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị, Trung tướng Lương Thanh Hân, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo với đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về những kết quả hoạt động giáo dục - đào tạo của Nhà trường trong thời gian qua.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị đón Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Theo đó, Nhà trường xác định ba khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới phương pháp dạy học tích cực, sử dụng công cụ, phương tiện hiện đại cho đội ngũ giảng viên trong giảng dạy; cải cách hành chính và chuyển đổi số; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Nhà trường đã phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tổ chức hội thi đổi mới phương pháp dạy học tích cực và sử dụng công cụ, phương tiện hiện đại (ở cấp khoa và cấp trường); tổ chức hội thảo khoa học cấp trường về xây dựng đội ngũ nhà giáo; tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tri ân các đồng chí nguyên cán bộ quản lý giáo dục, các nhà giáo lão thành. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị luôn bám sát triết lý giáo dục “Vững tính Đảng, đậm nhân văn, mẫu mực toàn diện, sát thực tiễn” trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại buổi đến thăm.

Phát biểu tại buổi đến thăm, thay mặt Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng ủy, Ban giám hiệu, cùng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh: Người thầy trong Quân đội có những nét đặc thù rất riêng, không chỉ bồi dưỡng về trình độ, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ như các trường đại học bên ngoài, mà còn phải giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Đặc biệt, đối với Trường Sĩ quan Chính trị - cái nôi đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, nhiệm vụ ấy lại càng đặc biệt hơn: Không chỉ xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho học viên sĩ quan, mà còn phải rèn luyện làm sao để khi ra trường, người cán bộ chính trị ấy tiếp tục giáo dục, truyền thụ niềm tin, xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần cho bộ đội, trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị.

Thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới giáo dục và đào tạo gắn chặt với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, giao nhiệm vụ, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh: Người thầy trong Quân đội có những nét đặc thù rất riêng, không chỉ bồi dưỡng về trình độ, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ như các trường đại học bên ngoài, mà còn phải giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Đặc biệt, đối với Trường Sĩ quan Chính trị - cái nôi đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, nhiệm vụ ấy lại càng đặc biệt hơn: Không chỉ xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho học viên sĩ quan, mà còn phải rèn luyện làm sao để khi ra trường, người cán bộ chính trị ấy tiếp tục giáo dục, truyền thụ niềm tin, xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần cho bộ đội, trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị.

Thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới giáo dục và đào tạo gắn chặt với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, giao nhiệm vụ, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.