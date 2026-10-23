Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng làm việc tại Quân chủng Hải quân

Đón, làm việc với Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng có: Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Quân chủng Hải quân.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu Quân chủng Hải quân dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thục các loại vũ khí, trang bị; tổ chức diễn tập ở các cấp sát với thực tế; phối hợp nắm chắc tình hình về mọi mặt, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các thành viên Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc.

Cùng với đó, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đẩy mạnh; các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định...

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu làm rõ nhiều nội dung tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo của Quân chủng Hải quân, các thành viên Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đề nghị làm rõ nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực khảo sát. Các ý kiến đều được lãnh đạo và cán bộ các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân giải đáp đầy đủ, đúng trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu đề ra.

Thành viên Đoàn khảo sát số 2 Bộ Quốc phòng phát biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng của Quân chủng Hải quân thời gian qua; biểu dương đơn vị đã xây dựng báo cáo trung tâm chi tiết, cụ thể, sát với nội dung yêu cầu của đoàn khảo sát. Đồng thời, khẳng định những ý kiến thảo luận, trao đổi, bổ sung, làm rõ tại buổi làm việc đều rất tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị, giúp đoàn khảo sát có thêm thông tin, nhìn nhận khách quan, đúng đắn các vấn đề, nội dung liên quan.

Nhấn mạnh những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại các buổi làm việc với Quân chủng Hải quân thời gian gần đây, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu, thời gian tới, Quân chủng cần tiếp tục nghiên cứu, nhận diện những đặc trưng, biểu hiện và phương thức chiến tranh mới trên hướng biển, làm rõ những yếu tố mới so với trước đây, nhất là sự kết hợp giữa tác chiến truyền thống với các phương thức, công nghệ hiện đại và các hoạt động phi quân sự.

Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm những yêu cầu mới đối với xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tổ chức huấn luyện, phối hợp, hiệp đồng và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, phù hợp. Chú trọng khả năng thích ứng, ứng dụng khoa học, công nghệ, làm chủ vũ khí, trang bị và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, lực lượng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quân chủng Hải quân cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, chính quyền địa phương, các lực lượng hoạt động kinh tế biển và ngư dân; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia với giữ vững hòa bình, ổn định trên biển. Tăng cường bảo đảm thông tin, hậu cần, kỹ thuật, duy trì hoạt động và khả năng thích ứng của lực lượng Hải quân trước những tình huống phức tạp, tác động đồng thời trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, cần coi trọng nhân tố chính trị tinh thần, tiếp tục nghiên cứu đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, năng lực chỉ huy, khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Hải quân trong tình hình mới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Quân chủng Hải quân tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng giao Đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.