Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng dự Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba của Cục Chính trị Quân khu 2

Cùng dự có: Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục Chính trị Quân khu 2.

Phát biểu diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị Quân khu 2. Ngày 19-10-1946, LLVT Chiến khu 10 (tiền thân của LLVT Quân khu 2 ngày nay) được thành lập. Trực thuộc Chiến khu 10 có Phòng Chính trị (tiền thân của Cục Chính trị ngày nay).

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù tổ chức, địa bàn nhiều lần thay đổi, vượt qua bao gian nan thử thách, Cục Chính trị từng bước trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt chức năng cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT). Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, mẫu mực, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hun đúc lên truyền thống “Trung thành, nguyên tắc, mẫu mực, sáng tạo” của Cục Chính trị và qua đó tô thắm thêm truyền thống "Trung thành, Tự lực, Đoàn kết, Anh dũng, Chiến thắng” của LLVT Quân khu 2 anh hùng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại buổi lễ.

Với những thành tích xuất sắc, trong 80 năm qua, Cục Chính trị Quân khu 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 5 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (19-10-2026), Cục Chính trị Quân khu 2 vinh dự được tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng biểu dương, chúc mừng những thành tích của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị luôn có mặt ở những nơi khó khăn, thử thách nhất, đoàn kết, mẫu mực, chủ động, sáng tạo, giữ vững mạch nguồn đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với bộ đội và nhân dân; biến nhận thức thành niềm tin, ý chí và hành động.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị Cục Chính trị Quân khu 2 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, khẳng định vai trò của cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tiến hành CTĐ, CTCT, thực sự nhạy bén, sắc sảo trong dự báo, tham mưu; sâu sát, quyết liệt trong hướng dẫn, kiểm tra; chủ động xử lý những vấn đề nảy sinh, bảo đảm “ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động CTĐ, CTCT”. Bên cạnh đó, Cục Chính trị Quân khu 2 tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Đó là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ về chính trị, tư tưởng. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra CTĐ, CTCT theo hướng bám sát cơ sở, sát nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm được trưng bày tại buổi lễ.

Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng bản lĩnh, ý chí, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp nắm, quản lý và định hướng tư tưởng bộ đội.

Cục Chính trị cần chủ động tham mưu xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, gắn đánh giá cán bộ, tổ chức đảng với kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo hướng giảm định tính, tăng định lượng gắn với sản phẩm cụ thể.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cũng yêu cầu Cục Chính trị chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan Cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành, Nguyên tắc, Mẫu mực, Sáng tạo”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Quân đội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu.