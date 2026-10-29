Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng dự, chỉ đạo diễn tập của Sư đoàn 324, Quân khu 4

Cùng dự có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng chỉ đạo diễn tập tại Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Thực hiện kế hoạch, Sư đoàn 324 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức luyện tập và triển khai các nội dung theo kế hoạch. Trong đó, đơn vị chú trọng xây dựng công sự, trận địa; hoàn chỉnh văn kiện, kế hoạch tác chiến, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ diễn tập.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về cách đánh, sử dụng lực lượng; bổ sung nội dung, biện pháp lãnh đạo đối với quyết tâm chiến đấu và dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến của Đảng ủy Sư đoàn. Các ý kiến bám sát lý luận, thực tiễn, sát tình hình địch, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; chỉ rõ thuận lợi, khó khăn trong tác chiến, đồng thời đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, góp phần bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Lê Tuấn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 báo cáo quyết tâm chiến đấu trong diễn tập.

Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 thông qua Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu trong diễn tập.

Qua theo dõi các nội dung diễn tập, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương trách nhiệm, tinh thần chủ động của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng lực lượng tham gia; đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập nghiêm túc, nhất là việc vận dụng nguyên tắc tác chiến sát thực tiễn nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu Quân khu 4 và Sư đoàn 324 rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm sau diễn tập.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Xuân Bường biểu dương tinh thần trách nhiệm và công tác chuẩn bị diễn tập của Sư đoàn 324; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt nguyên tắc tác chiến vào thực tiễn, bảo đảm sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác bảo đảm và tổ chức thực hiện sau diễn tập, Trung tướng Đoàn Xuân Bường yêu cầu Sư đoàn 324 duy trì nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là đối với lực lượng tham gia các nội dung thực binh. Đơn vị phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập; giải quyết chế độ nghỉ phép, tranh thủ cho bộ đội theo quy định. Sau diễn tập, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập.