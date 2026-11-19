Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Việt Nam đang xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó công nghiệp bán dẫn được coi là lĩnh vực mũi nhọn, có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an Việt Nam không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn tích cực tiên phong trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng và bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Đánh giá cao việc Tiến sĩ Subhash Deshmukh và các cộng sự kết nối, làm việc với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, đồng thời dành thời gian đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tư vấn trực tiếp, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia đến từ mọi nơi trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ.

Để thúc đẩy kết nối, hợp tác trong thời gian tới, về hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn Tiến sĩ Subhash Deshmukh chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và kiểm thử vi mạch nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, Bộ Công an.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và Tiến sĩ Subhash Deshmukh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Tiến sĩ giới thiệu các chuyên gia, giảng viên uy tín, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ cũng như quốc tế sang trao đổi học thuật, tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn, hoặc tiếp nhận cán bộ, nghiên cứu sinh của Bộ Công an sang thực tập, nâng cao trình độ.

Về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp an ninh lưỡng dụng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Tiến sĩ Subhash Deshmukh hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cho các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an trong làm chủ các công nghệ lõi, sản xuất các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị an ninh thông minh, cảm biến và chip chuyên dụng có tính bảo mật cao.

Đánh giá cao bề dày kinh nghiệm điều hành ở cấp cao của Tiến sĩ Subhash Deshmukh tại các tập đoàn thiết bị bán dẫn lớn, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Tiến sĩ chia sẻ thêm các bài học thực tiễn về quản trị rủi ro, bảo vệ sở hữu trí tuệ và bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, giúp Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng tạo dựng môi trường đầu tư, hợp tác công nghệ thực sự an toàn, tin cậy và bền vững.

Về phần mình, Tiến sĩ Subhash Deshmukh bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Bộ Công an, đồng thời đánh giá cao những định hướng chiến lược của Bộ Công an Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, phục vụ hiệu quả cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những đề nghị của Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Tiến sĩ Subhash Deshmukh cam kết sẽ hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai Bên được mở ra trong thời gian tới trong lĩnh vực bán dẫn, góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ thực sự an toàn, tin cậy và bền vững.