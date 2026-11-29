Ngày 28/11/2026, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC - Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty Luật KPK phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức hội thảo “Thương trường sóng gió, giải quyết tranh chấp nhanh, gọn, bảo mật, hiệu quả”.

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu là chuyên gia pháp lý, luật sư, doanh nghiệp và sinh viên tham dự, cùng trao đổi về những lựa chọn pháp lý khi doanh nghiệp đối mặt với tranh chấp thương mại.

Không chỉ cần thắng kiện

Một doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, cung ứng dịch vụ nhưng đối tác liên tục trì hoãn thanh toán. Trong khi khoản công nợ chưa được thu hồi, doanh nghiệp vẫn phải trả lương nhân viên, thanh toán cho nhà cung cấp và duy trì các chi phí vận hành. Một tranh chấp tưởng chừng chỉ diễn ra giữa hai bên nhưng nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến cả kế hoạch kinh doanh.

TS. Hoàng Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ xã hội và Nhân văn, Đại học Duy Tân đại diện ban tổ chức phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Công Thái)

Đặt ra tình huống này, Luật sư Duyên Trần, Trọng tài viên TGAC, Giám đốc Công ty Luật MZI Lawyers cho rằng, khi tranh chấp xảy ra, doanh nghiệp không đơn thuần quan tâm đến việc ai đúng, ai sai hay bên nào thắng kiện. Điều cần hơn cả là bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài sản, hạn chế thiệt hại và nhanh chóng đưa hoạt động kinh doanh trở lại quỹ đạo.

Theo bà Duyên Trần, có ba vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là tài sản, thời gian và chi phí. Một khoản công nợ bị chiếm dụng, một dự án đình trệ hay một hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện đều có thể tạo ra những tổn thất vượt xa giá trị tranh chấp ban đầu. Đặc biệt, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc chậm thu hồi một khoản tiền lớn đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động.

Bên cạnh đó, thời gian theo đuổi tranh chấp cũng là một loại chi phí cơ hội. Doanh nghiệp phải bố trí nhân sự, chuẩn bị hồ sơ, tham gia các buổi làm việc, đồng thời đối mặt với những bất định về kết quả và thời điểm giải quyết. Chưa kể, những tranh chấp bị công khai thiếu kiểm soát có thể ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và quan hệ với đối tác.

Luật sư Duyên Trần, Trọng tài viên TGAC, Giám đốc Công ty Luật MZI Lawyers trình bày tham luận "Doanh nghiệp cần gì khi xảy ra tranh chấp" (Ảnh: Công Thái)

Từ thực tiễn đó, bà Duyên Trần cho rằng, doanh nghiệp cần lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp với tính chất và mức độ của từng vụ việc. Thương lượng, hòa giải có thể giúp các bên tiết kiệm chi phí, giữ gìn quan hệ hợp tác; trong khi trọng tài thương mại hoặc tòa án là những cơ chế cần thiết khi các bên cần một phán quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Cùng phân tích vấn đề từ góc độ quản trị rủi ro hợp đồng, ThS., Luật sư, Trọng tài viên Đỗ Văn Vinh, Phó Chánh Văn phòng TGAC, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt cho rằng, tranh chấp hợp đồng không phải là biến cố bất thường mà là rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh. Song nhiều doanh nghiệp vẫn chưa dành sự quan tâm tương xứng đến điều khoản giải quyết tranh chấp khi đàm phán, ký kết hợp đồng.

Theo ông Đỗ Văn Vinh, không ít hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng được chuẩn bị kỹ lưỡng về giá cả, tiến độ thanh toán, chất lượng hàng hóa nhưng điều khoản giải quyết tranh chấp lại chỉ được ghi chung chung. Trong khi, nếu vụ việc kéo dài qua nhiều cấp xét xử, dòng vốn bị đình trệ có thể làm phát sinh chi phí lãi vay, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và cơ hội kinh doanh.

Đây là lý do trọng tài thương mại ngày càng được doanh nghiệp quan tâm. Phương thức này cho phép các bên chủ động lựa chọn trọng tài viên, địa điểm, ngôn ngữ và quy trình giải quyết; phiên họp có thể được tổ chức trực tuyến, thông tin được bảo mật và phán quyết có giá trị chung thẩm.

Luật sư Lý Vinh Hoàng, Trọng tài viên TGAC, Giám đốc Công ty Luật KPK điều phối phiên thảo luận (Ảnh: Công Thái)

Dẫn kết quả khảo sát trọng tài quốc tế năm 2025 của Đại học Queen Mary (London) phối hợp với hãng luật White & Case, ông Đỗ Văn Vinh cho biết, có 87% người tham gia khảo sát ưu tiên trọng tài trong các giao dịch thương mại xuyên biên giới. Trong đó, 55% lựa chọn kết hợp trọng tài với các phương thức giải quyết tranh chấp khác, 32% lựa chọn trọng tài độc lập. Những yếu tố được đánh giá cao gồm khả năng thi hành phán quyết quốc tế, tính trung lập, linh hoạt, quyền lựa chọn trọng tài viên và bảo mật thông tin.

Một lợi thế đáng chú ý khác là khả năng công nhận và thi hành phán quyết theo Công ước New York năm 1958, hiện có 172 quốc gia thành viên tính đến tháng 9/2026. Việt Nam tham gia Công ước từ năm 1995. Điều này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài tại các quốc gia thành viên, qua đó tăng khả năng bảo vệ quyền lợi trong những giao dịch có yếu tố nước ngoài.

Theo ông Đỗ Văn Vinh, Quy tắc Tố tụng Trọng tài TGAC được thiết kế theo hướng linh hoạt, với các cơ chế như trao đổi tài liệu điện tử, phiên họp trực tuyến, hòa giải và thủ tục rút gọn. Qua đó, doanh nghiệp có thêm lựa chọn để giải quyết tranh chấp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chất lượng phán quyết là yếu tố quyết định

Từ góc độ quản lý và thực tiễn xét xử, các đại biểu tại hội thảo cũng nhấn mạnh rằng, giải quyết tranh chấp nhanh, gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng chất lượng và tính pháp lý của phán quyết.

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Công Thái)

TS. Hoàng Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ xã hội và Nhân văn, Đại học Duy Tân, cho rằng, hội thảo có ý nghĩa thiết thực cả về học thuật lẫn thực tiễn. Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật mà còn là cầu nối giữa nhà trường, giới hành nghề luật và doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên luật về các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia TP. Đà Nẵng nhìn nhận, việc phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống tòa án. Tuy nhiên, để phương thức này phát huy hiệu quả, cần tiếp tục nâng cao chất lượng phán quyết, hạn chế tình trạng phán quyết bị tòa án hủy. Ông guyễn Bá Sơn đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện thể chế pháp lý đối với hoạt động tài trợ tố tụng thương mại, tạo thêm nguồn lực để các bên có điều kiện theo đuổi việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Khi phán quyết được ban hành trên cơ sở pháp lý vững chắc, bảo đảm tính khách quan và có khả năng thi hành, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để lựa chọn phương thức này khi xảy ra tranh chấp (Ảnh: Công Thái).

Ở góc độ hoạt động luật sư, Luật sư Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng cho biết, mỗi năm, số lượng vụ việc khởi kiện tại tòa án trên địa bàn thành phố rất lớn, trong đó có gần 700 vụ liên quan đến thương mại. Nếu các trung tâm trọng tài tham gia giải quyết nhiều hơn những tranh chấp thuộc thẩm quyền, áp lực đối với hệ thống tòa án sẽ được giảm bớt, đồng thời doanh nghiệp có thêm một kênh giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Ông Lê Thiết Hùng, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Quảng Trị cho rằng, tòa án và trọng tài thương mại đều là những thiết chế giải quyết tranh chấp có vai trò quan trọng. Trong đó, trọng tài có ưu thế về tính nhanh gọn, bảo mật và giá trị pháp lý của phán quyết. Thế nhưng, để tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp, các phán quyết phải bảo đảm chặt chẽ về căn cứ pháp luật, trình tự và thủ tục, tránh những sai sót có thể dẫn đến việc bị tòa án hủy.

Đồng quan điểm, ông Lê Đông Triều, Phó Chủ tịch Thường trực TGAC, nhấn mạnh yếu tố cốt lõi để nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tài chính là chất lượng phán quyết. Khi phán quyết được ban hành trên cơ sở pháp lý vững chắc, bảo đảm tính khách quan và có khả năng thi hành, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để lựa chọn phương thức này khi xảy ra tranh chấp.

Giả định Phiêu điều trần giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng trọng tài theo chuẩn quốc tế (Ảnh: Công Thái).

Luật sư Lý Vinh Hoàng, Trọng tài viên TGAC, Giám đốc Công ty Luật KPK, đại diện ban tổ chức cho rằng, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài là cơ chế có nhiều ưu việt.

Tuy nhiên, để có thể lựa chọn phương thức này, doanh nghiệp cần chủ động ngay từ khâu soạn thảo hợp đồng, đưa vào điều khoản giải quyết tranh chấp rõ ràng nhằm bảo đảm quyền lựa chọn của mình. Doanh nghiệp có thể đưa vào hợp đồng điều khoản như sau để lựa chọn giải quyết tranh chấp tại TGAC - Chi nhánh Đà Nẵng: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC - Chi nhánh Đà Nẵng”.

Hội thảo lần này cũng hướng đến việc cung cấp góc nhìn toàn cảnh về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thông qua giả định mô phỏng Phiên điều trần theo chuẩn quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp có thêm thông tin và lựa chọn khi đàm phán, đưa điều khoản giải quyết tranh chấp vào hợp đồng thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm rủi ro khi phát sinh tranh chấp.

Trên thương trường, tranh chấp đôi khi là điều khó tránh. Nhưng cách doanh nghiệp chuẩn bị và lựa chọn cơ chế giải quyết sẽ quyết định mức độ tổn thất cũng như khả năng phục hồi sau những va đập. Một cơ chế giải quyết nhanh chóng, bảo mật, hiệu quả, chi phí hợp lý và có phán quyết đủ sức thuyết phục không chỉ bảo vệ quyền lợi của các bên mà còn góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và ổn định hơn.