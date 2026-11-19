Thay mặt Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khóa XVI có 8 đại biểu Quốc hội, Vụ Văn hóa và Xã hội có 8 cán bộ, công chức từng công tác trong ngành giáo dục với vai trò giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các đồng chí đã và đang phát huy năng lực chuyên môn trong công tác tại Ủy ban, đóng góp tích cực và hiệu quả vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội chúc mừng các cán bộ từng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại Thường trực Ủy ban, Vụ Văn hóa và Xã hội

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những cống hiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội đang công tác tại Thường trực Ủy ban cùng cán bộ, công chức Vụ Văn hóa và Xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc gặp mặt

Nhấn mạnh truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, tuy hiện nay không trực tiếp đứng trên bục giảng, nhưng thông qua công việc chuyên môn tại Ủy ban, nhiều đồng chí vẫn đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, tạo thuận lợi để các thầy cô giáo hoàn thành sứ mệnh của mình và đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương gửi lời tri ân sâu sắc và chúc mừng tốt đẹp đến các ĐBQH, cán bộ, công chức từng là nhà giáo đang công tác tại Thường trực Ủy ban, Vụ Văn hóa và Xã hội

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Chu Mạnh Hùng thay mặt các ĐBQH, cán bộ, công chức từng là nhà giáo đang công tác tại Thường trực Ủy ban, Vụ Văn hóa và Xã hội phát biểu

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của ngành giáo dục, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức từng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ, sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo”.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội chúc mừng các cán bộ từng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại Thường trực Ủy ban và Vụ Văn hóa và Xã hội

Thay mặt Thường trực Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương gửi lời tri ân sâu sắc và chúc mừng tốt đẹp đến các đại biểu Quốc hội đang công tác tại Thường trực Ủy ban và cán bộ, công chức Vụ Văn hóa và Xã hội đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, sự tận tụy, trách nhiệm cao, tư duy khoa học và ứng xử nhân văn của nhà giáo, đóng góp vào thành công chung trong các hoạt động của Ủy ban.