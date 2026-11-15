Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nam Đà
Ngày 14/11, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và chung vui với bà con Nhân dân khu dân cư Buôn Choáh, xã Nam Đà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Khu dân cư Buôn Choáh hiện có 321 hộ, 1.675 nhân khẩu với 10 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm, bà con Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất.
Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì với trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong đó Mặt trận xã Nam Đà hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Năm 2026, thôn Buôn Choáh vinh dự được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những kết quả nổi bật mà cán bộ và Nhân dân khu dân cư Buôn Choáh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
Trong xây dựng và phát triển cộng đồng cần lấy người dân làm trung tâm; chính quyền và mặt trận cơ sở tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực, trực tiếp đến đời sống người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Dịp này, đồng chí Phạm Triều trao quà cho Ban công tác mặt trận thôn Buôn Choáh và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-xa-nam-da-474367.html