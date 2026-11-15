Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nam Đà

UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều cùng chính quyền địa phương và người dân dự ngày hội

Khu dân cư Buôn Choáh hiện có 321 hộ, 1.675 nhân khẩu với 10 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm, bà con Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất.

Văn nghệ chào mừng tại ngày hội

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì với trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong đó Mặt trận xã Nam Đà hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Năm 2026, thôn Buôn Choáh vinh dự được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Người dân thôn Buôn Choah dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vui tươi, phấn khởi

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những kết quả nổi bật mà cán bộ và Nhân dân khu dân cư Buôn Choáh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và mặt trận cơ sở lắng nghe ý kiến người dân để giải quyết công việc thấu đáo, tạo đồng thuận trong nhân dân

Trong xây dựng và phát triển cộng đồng cần lấy người dân làm trung tâm; chính quyền và mặt trận cơ sở tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực, trực tiếp đến đời sống người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Phạm Triều tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn

Dịp này, đồng chí Phạm Triều trao quà cho Ban công tác mặt trận thôn Buôn Choáh và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.