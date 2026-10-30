Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an cho ý kiến 18 nội dung tại Kỳ họp tháng 10

Dự kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên chuyên trách UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương...

Tại kỳ họp, Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến đối với 18 nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Văn Trung phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Văn Trung cho biết, từ nay đến hết năm 2026, thời gian chỉ còn hơn hai tháng, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, đòi hỏi phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Thường trực thống nhất tại kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đề nghị các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an Trung ương căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những công việc phải hoàn thành trong năm 2026 để tập trung chỉ đạo.

Quang cảnh kỳ họp.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 07 ngày 30/9/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương; đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng, hoàn thiện các đề án, phương án, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch bảo đảm khách quan, chính xác, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Tập trung chỉ đạo công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027. Đối với chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027, Trung tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu, căn cứ lĩnh vực, địa bàn phụ trách, trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chú trọng những lĩnh vực, địa bàn, vấn đề nổi lên, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục.

Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương giao Văn phòng Cơ quan khẩn trương tham mưu ban hành Thông báo kết luận kỳ họp; lập danh mục theo dõi 18 nội dung, nhiệm vụ đã được Thường trực cho ý kiến, xác định rõ lãnh đạo chỉ đạo, đơn vị chủ trì, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể; thường xuyên đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực để chỉ đạo...