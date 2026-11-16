Thường trực UBND tỉnh An Giang kiểm tra, thúc tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức (bìa trái) kiểm tra tiến độ công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá.

Chiều 16/11, đoàn công tác UBND tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ một số công trình giao thông tại phường Rạch Giá.

Yêu cầu tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân

Tại dự án Cảng hành khách Rạch Giá, gói thầu bến tàu và hạ tầng cơ bản hoàn thành, nhưng gói thầu nhà ga và công trình phụ trợ mới đạt khoảng 60,5% giá trị hợp đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các đơn vị tổ chức lại phương án thi công, tăng ca, tranh thủ làm ban đêm; lập tiến độ cụ thể cho từng hạng mục và báo cáo kết quả hằng ngày, hằng tuần.

Kiểm tra công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá, đoàn công tác ghi nhận một số hạng mục còn chậm. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu lập biểu đồ tiến độ chi tiết, xác định rõ khối lượng, trách nhiệm từng đơn vị; tăng nhân lực, thiết bị và tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Cảng hành khách Rạch Giá.

Với dự án cầu Giải phóng 9, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 65%, còn hơn 30 tỉ đồng cần giải ngân trong năm 2026. Chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu tập trung thi công mặt cầu, đường dẫn đấu nối với tuyến đường hiện hữu, bảo đảm tiến độ và kế hoạch giải ngân.

Rà soát quy hoạch sân bay, khảo sát nâng cấp đường

Đối với Cảng hàng không Rạch Giá, đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình khai thác, kế hoạch khôi phục, mở mới đường bay và phương án mở rộng cảng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức thống nhất giao UBND phường Rạch Giá báo cáo phương án xử lý các công trình vượt tĩnh không; Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cảng hàng không, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đoàn kiểm tra thực tế tiến độ công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức (bìa phải ) kiểm tra tiến độ dự án cầu Giải phóng 9.

Dịp này, đoàn khảo sát đường 3 Tháng 2, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến nút giao Nguyễn Thái Bình, dài khoảng 4km. Một số vị trí mặt đường xuống cấp, nền đường lún từ 5 - 20cm. Sở Xây dựng đề xuất nâng cấp mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước, nút giao và hạ tầng an toàn giao thông, dự kiến triển khai trong năm 2027.