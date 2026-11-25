Thường trực Tỉnh uỷ triển khai kế hoạch kiểm điểm, xếp loại chất lượng năm 2026
Chiều 25/11, Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 195-KH/TU, ngày 19/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và toàn Đảng bộ tỉnh năm 2026.
Chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy triển khai những nội dung trọng tâm của Kế hoạch, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Theo đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải căn cứ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, sản phẩm và hiệu quả công việc cụ thể; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, thực chất. Chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được nâng cao, phát huy tinh thần tự giác, trung thực, thẳng thắn, cầu thị; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng kiểm điểm để đánh giá chủ quan, quy kết trách nhiệm.
Quá trình kiểm điểm phải làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, xác định cụ thể giải pháp và thời hạn khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
Theo kế hoạch, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trước ngày 2/12/2026; hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 3/12/2026.
Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ đề ra. Đặc biệt, việc đánh giá, xếp loại phải thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.
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