Chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy triển khai những nội dung trọng tâm của Kế hoạch, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, triển khai Kế hoạch số 195-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026.

Theo đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải căn cứ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, sản phẩm và hiệu quả công việc cụ thể; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, thực chất. Chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được nâng cao, phát huy tinh thần tự giác, trung thực, thẳng thắn, cầu thị; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng kiểm điểm để đánh giá chủ quan, quy kết trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khánh Bình, tham gia ý kiến tại hội nghị.

Quá trình kiểm điểm phải làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, xác định cụ thể giải pháp và thời hạn khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Theo kế hoạch, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trước ngày 2/12/2026; hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 3/12/2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ đề ra. Đặc biệt, việc đánh giá, xếp loại phải thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.